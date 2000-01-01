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Венгрия стучит в наш дом | Фото: Thinkstock19.06 16:28   MIGnews.com

Венгрия стучит в наш дом

В Швейцарии состоялась жеребьевка первых двух предварительных раундов Европейских футбольных турниров нового сезона 2017-2018.

Во втором предварительном раунде Лиги Чемпионов израильский чемпион, Ха-Поэль Беер Шева , встретится с венгерским клубом Гонвед. Первый матч пройдет 11 июля в столице Негева, ответный через неделю на поле соперника.

В первом предварительном круге Лиги Европы Маккаби Тель-Авив сразиться с Тираной, обладателем Кубка Албании. А в "бронзовом" противостоянии, столичный Бейтар будет играть против еще одного венгерского клуба Вашаш, занявшего, как и израильский клуб, третье место во внутреннем чемпионате. Интересно, что совсем недавно эти клубы встречались между собой на тренировочном сборе. Тогда венгры победили 2:1. Первые матчи пройдут 29 июня в Израиле.
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