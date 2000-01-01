20.06 12:38 MIGnews.com

Израильская футбольная математика

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У футболистов сейчас каникулы, а у руководства клубов - самая горячая пора. Подготовка к новому сезону: бюджеты, новые приобретения и не всегда приятные расставания.В Израиле самым активным клубом в межсезонье является Маккаби Тель-Авив. Последние два сезона им не удалось завоевать золотые медали чемпионата и они полны решимости не упустить свой шанс в новом сезоне. Для этой цели спортивный директор клуба в последние годы , Хорди Кройф, стал главным тренером. Также клуб сделал несколько крупных приобретений, вернув на Родину израильских футболистов, выступавших в Европе. Вопрос только, стоят ли эти "звезды" тех денег, которые им готовы платить, и не портят ли им окончательно карьеру баснословные контракты? И не в этом ли кроется основная причина провальных выступлений сборной Израиля в последние годы?Простой пример: Ацили. Молодой, перспективный футболист провел два года назад очень неплохой сезон в столичном Бейтаре. Зарабатывал он 50000 долларов в год. Одного сезона было достаточно, чтобы агент его пристроил в третьеразрядный испанский клуб Гранада. По итогам прошлого сезона Гранада вылетела из Высшей Лиги. Однако, конкуренция в команде была такая серьезная, что израильский футболист практически не попадал в основу. И вот, великого футболиста, "поигравшего" не где-нибудь, а в Испании, покупает Маккаби. Кроме приличной неустойки, выплаченной Гранаде за преждевременное расторжение контракта, Ацили будет получать годовую зарплату в размере... 500000 долларов! То есть, в десять раз больше, чем в Бейтаре. Чтобы получить такую прибавку и стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов в Израиле, ему только пришлось один сезон протирать штаны на скамейке запасных испанского аутсайдера.