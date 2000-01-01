20.07 09:08 MIGnews.com

Беер Шева в третьем круге

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Ха-Поэль Беер Шева победила и в ответном матче венгерский клуб Гонвед со счетом 3:2 и вышла в третий квалификационный круг Лиги Чемпионов.15 минут хватило южанам, чтобы решить исход поединка в свою пользу. Еще в первом матче было очевидно, что израильский чемпион на голову сильнее венгерского, но бесконечные промахи в атаке, позволили тогда одержать победу только с минимальным счетом.Ситуация повторилась и в гостевом матче. К пятнадцатой минуте игры Беер Шева вела в счете 2:0 и могла забить еще столько же. Вместо того, чтобы развить успех, израильтяне перестали играть. Хозяева поля перехватили инициативу, в конце первого тайма забили один гол, а в середине второго сравняли счет. И вновь, нападающие Беер Шевы упустили массу возможностей забить. Матч стал нервным, хозяевам надо было забивать еще 2 мяча и они пошли ва-банк, выпустив третьего нападающего. Только на 83 минуте израильтяне провели хорошую контратаку, забили победный гол и сняли все вопросы.Непонятно, почему вместо легкой победы над слабым соперником, Ха-Поэль решил потрепать нервы себе и болельщикам. В следующем круге их ждет соперник куда серьезнее: болгарский Людогорец. Эта команда дважды в последние годы участвовала в групповом этапе Лиги Чемпионов и имеет огромный опыт противостояния с лучшими клубами Европы. Победить такую команду можно только, если Беер Шева будет играть все 180 минут, как первые пятнадцать в Венгрии.