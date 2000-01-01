20.12 07:56 MIGnews.com

Маккаби вновь проигрывает

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Маккаби Тель-Авив терпит на этой недели второе поражение подряд в рамках первого отборочного этапа Лиги Чемпионов. Израильтяне ничего не смогли противопоставить греческому Панатинаикосу и проиграли почти без борьбы 76:89. Так же, как и четыре дня нахад, в Москве, защита Маккаби не справлялась с быстрыми форвардами соперника. Еще совсем недавно Маккаби занимала 4 место и будущее клуба в Евролиге казалось радужным.Все забыли, что жеребьевка преподнесла Маккаби на блюдечке сначала соперников послабее, а уже потом куда более серьезных. И сразу стало ясно, что мы имеем средний клуб, который должен бороться за каждое очко, чтобы пробиться в следующую стадию.Пока у Маккаби 7 побед и 6 поражений, но на следующей недели в Израиль прилетает чемпион Евролиги, турецкий Фенербахче с Обрадовичем. А он вряд ли нас обрадует.