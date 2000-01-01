21.07 15:36 MIGnews.com

Нас осталось только двое

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Три израильских клуба провели ответные матчи 2 квалификационного круга Лиги Европы. Только два прошли в следующий круг.Маккаби Тель-Авив полетел в Исландию играть против местного Рейкьявика. После домашней победы 3:1 израильтяне чувствовали себя спокойно, да и соперник особо не пытался усложнить жизнь Маккаби. Два гола во втором тайме принесли победу израильскому клубу, которого в следующем круге ждет куда более сильный соперник: греческий Панионис.Бней Йегуда проводила домашнюю встречу против словацкого Тренчина. Немногие специалисты давали шансы тель-авивскому клубу, но они сумели доказать, что по праву играют в Европе. После заслуженной ничьи в гостевом матче, "оранжевые" прекрасно провели домашний , практически не предоставив сопернику шансов: 2:0.Бней Йегуда в третьем круге, где ее соперником будет питерский Зенит.Беда пришла, откуда не ждали. Что произошло со столичным Бейтаром еще предстоит проанализировать. В межсезонье команда серьезно укрепилась: вернулся Охана на пост главного менеджера, пришли хорошие игроки и планка на сезон была очень высокая. Однако на данный момент Бейтар играет неровно, большинство игроков оказались не готовы к началу сезона, есть большие проблемы в обороне. Слабые соперники усыпили бдительность тренерского состава, которые считали, что такой старт вполне нормальный и по ходу сезона все устаканиться. Во втором круге соперник у них был далеко не самый сильный: болгарский Ботев, середнячек внутреннего чемпионата, завоевавший Кубок Болгарии. Беззубая игра иерусалимцев в домашнем ничейном матче не стала красным сигналом и большинство специалистов было уверено, что в Болгарии Бейтар добьет соперника на контратаках. На деле все получилось иначе. Не было ни атак, ни контратак, ничего. Была одна команда на поле - Ботев, болгары играли в свое удовольствие и просто издевались над Бейтаром. Израильтяне выглядели разобранным, безвольным коллективом, в котором никто не понимает, что он должен делать. Победа болгар 4:0 не отражает реальную ситуацию на поле. Счет должен быть намного большим, но вратарь Бейтара несколько раз спас свою команду. Но даже он вряд ли сможет записать этот матч в свой актив, допустив пару грубейших ошибок.