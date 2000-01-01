22.08 10:37 MIGnews.com

Футбол вернулся

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На этой неделе дан старт новому футбольному сезону в Израиле. Первый тур внутреннего чемпионата показал, что борьба в этом году будет нешуточная.Чемпион Израиля, Ха-Поэль Беер Шева, вышла на домашнюю игру с Нетанией практически вторым составом. Многочисленные травмы игроков и предстоящий матч в Лиге Чемпионов, заставили тренера южан пойти на такой риск. Молодежь себя не проявила: да, старались атаковать, но делали это беззубо. А в защите случались постоянные провалы, и будь нападающие гостей удачливее, быть беде. В результате, ничья 1:1, которая должна устроить обе команды. Нетания вернулась в вышку после годичного перерыва, денег в клубе немного, так что главная задача - закрепиться в Высшей лиге.Еще один новый, старый дебютант Ха-Поэль Акко принимал Сахнин. Оба клуба провели веселенькое лето: Акко отбивалось в судах от обвинений в двойных контрактах, Сахнин нашел неизвестно где в Бразилии нового тренера, который сбежал через месяц, не оповестив никого в клубе. Финансы в командах поют романсы, так что к старту чемпионата оба клуба оказались не готовы, наверняка их ждет борьба за выживание, поэтому очки, заработанные во встречах между собой, могут быть критичными. Удачливее в этом поединке оказался Сахнин, который победил 2:1.Ха-Поэль Хайфа принимала Ашкелон. От хозяев поля ждут в этом году многого. Новый известный тренер, неплохой состав. Все это дает надежду болельщикам, что может быть в этом сезоне не придется вновь до последнего тура бороться за место под солнцем. У Ашкелона ситуация не меняется: прежний тренер, прежние игроки, денег нет. Вновь надежда, что на энтузиазме удастся продержаться. Удалось частично, первые 45 минут. Гости владели инициативой в первом тайме, очень опасно атаковали и могли забить несколько раз. Но забили только один и этого не хватило. На второй тайм вышла другая Хайфа. Видимо, получив по голове от тренера в перерыве, хозяева поля насели на ворота соперника и попросту развалили оборону Ашкелона. Результат - 3:1Ашдод играл против Маккаби Петах Тиквы. У хозяев поля новый тренер, но с деньгами не очень, поэтому особых изменений в лучшую сторону ожидать не приходиться. Команда является одним из главных фаворитов на вылет. Гости провели очень хороший предыдущий сезон, лишились практически всех ведущих игроков и команду пришлось собирать заново. Но именно этим и отличается клуб из Петах Тиквы, вкладывающий немалые средства в собственную детскую школу. В этом поединке гости были сильнее 2:1 и они вновь готовы быть фактором в сезоне.Раанана принимала Ха-Поэль Кирьят Шмона. Тренер хозяев поля, научивший клуб если не побеждать, то хотя-бы играть вничью, в межсезонье перешел к северянам. Так что результат игры предсказать было не трудно 0:0.Маккаби Тель-Авив принимала столичный Бейтар. У команд было веселенькое межсезонье. В Маккаби Кройф, потерявший доверие боса, переехал из директорского кресла на тренерскую скамейку. Денег на усиление ему не выделили, все обижены друг на друга, плюс нужно играть в Лиге Европы. Бейтар отлично провел концовку предыдущего чемпионата, состав у команды очень перспективный, так что по мнению многих иерусалимцы могут побороться за самые высокие места в чемпионате. Однако, столкнулись ЭГО трех доминантов : первый - хозяин клуба, который временно не имеет право управлять командой, но продолжает это делать, второй - директор, известный в прошлом игрок Эли Охана, который должен управлять клубом и не заинтересован быть подстилкой хозяина, третий - тренер команды, который не заинтересован, чтобы хозяин клуба постоянно вмешивался в его работу. Благодаря тяжелому поражению в Лиге Европы, от тренера босу удалось избавиться, но провести нового своего фаворита он не сумел, так как Охана наложил вето на кандидатуру хозяина. В результате все перессорились, а Бейтар вышел на игру под руководством помощника тренера. Но за это мы и любим футбол, потому что он обычно непредсказуем. Хозяева поля весь матч владели инициативой, но не смогли создать практически ни одного голевого момента. Создавалось впечатление, что игроки не знают, что делать с мячом. Гости выглядели намного организованней и каждая контратака несла реальную угрозу воротам Маккаби. Игра Бейтара выглядела очень осмысленной на фоне немощного вице-чемпиона. Результат разгромный - 3:0 победа Бейтара и, похоже, многолетний роман Маккаби с сыном знаменитого голландца близиться к завершению.В завершающем матче тура Бней Йегуда принимала Маккаби из Хайфы. Хозяева поля в прошлом сезоне завоевали Кубок Израиля и уже успели потрепать нервы Зениту в Лиге Европы. Этот спарринг придал уверенность игрокам и команда в межсезонье показывала очень неплохой футбол, несмотря на то, что бюджет команды один из самых низких в Высшей лиге. Плюс новый, старый тренер клуба, Абуксис, умеет выжимать максимум из своих подопечных. Маккаби Хайфа очередной раз провела революцию в команде, вновь новый тренер, вновь поменяли половину состава, вновь болельщики ждут побед именитого клуба. Проблема, что за последние пять лет эти революции ни разу не принесли хороший результат. Маккаби уже много лет не является фактором в чемпионате, клуб не борется за медали и не играет в европейских турнирах. Будет интересно понаблюдать, чем закончиться очередная попытка руководства клуба вернуть команду на правильный путь. Судя по первому поединку, воз и ныне там. Игра очень напоминала поединок между Маккаби и Бейтаром. "Зеленые" владели инициативой, подолгу держали мяч, но так и не забили. Даже с пенальти в конце матча. Хозяева поля играли аккуратно, старались не допускать ошибок в обороне и искали возможности для контратак. Такая тактика принесла им успех. Бней Йегуда победила 2:0 и им вполне по силам удивить специалистов в этом сезоне.