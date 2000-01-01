Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Защитник ПСЖ примирил одноклубников на командном ужине 22.09 14:33   MIGnews.com

Защитник ПСЖ помирил одноклубников на командном ужине

Защитник ПСЖ Дани Алвес пригласил всех игроков клуба на командный ужин, чтобы помирить поссорившихся уругвайца Эдинсона Кавани и бразильца Неймара. Об этом сообщает L’Equipe.

Мероприятие прошло вечером в одном из парижских ресторанов. Футболисты поужинали в заведении "Виктория" с видом на Триумфальную арку. На встрече присутствовали все игроки команды. Это способствовало сближению игроков и уменьшению напряжения в клубе Отмечается, что разногласия между Неймаром и Кавани были улажены.

21 сентября главный тренер ПСЖ Унаи Эмери назначил Кавани штатным исполнителем пенальти в команде, предпочтя его Неймару.
В матче 6 тура чемпионата Франции между ПСЖ и "Лионом" Кавани взял мяч для исполнения штрафного удара, но Дани Алвес отобрал его и отдал Неймару.

Ранее было известно, что внутри "Пари Сен-Жермен" разразился скандал. Поссорились два лидера парижан – бразилец Неймар и уругваец Эдинсон Кавани. Два нападающих поссорились из-за пенальти. В матче с "Лионом" бразилец намеревался сам выполнить 11-метровый, но Кавани, являющийся штатным пенальтистом "ПСЖ", пробил сам и не реализовал попытку

Ситуация между игроками накалилась так, что несколькими днями ранее, в гостевом матче Лиги чемпионов с шотландским "Селтиком" парижане заработали пенальти, Кавани реализовал удар, отказавшись отдавать его Неймару. После этого бразилец попросил руководство ПСЖ продать уругвайца.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:55
Решение Меркель открыть границы для беженцев расследуют
16:41
Иран показал ракету, которая достанет до Израиля
15:46
"Хизбалла" готова к войне с Израилем и США
15:06
Строить стали меньше
14:45
Кашрут без удостоверения
14:12
Важная инициатива
14:05
Европа еще долго будет зависеть от российского газа
13:20
Российская подлодка уничтожила базу боевиков в Сирии
13:17
Инфляции нет, жилье дорожает
13:02
Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России
12:46
В поиске решения
12:31
Планы Турции и РФ по обеспечению безопасности в Идлибе
12:10
Рухани: Иран усилит свой ракетный потенциал
12:10
Сирийские источники: Израиль разбомбил склад оружия
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus