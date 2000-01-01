22.09 14:33 MIGnews.com

Защитник ПСЖ помирил одноклубников на командном ужине

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Защитник ПСЖ Дани Алвес пригласил всех игроков клуба на командный ужин, чтобы помирить поссорившихся уругвайца Эдинсона Кавани и бразильца Неймара. Об этом сообщает L’Equipe.Мероприятие прошло вечером в одном из парижских ресторанов. Футболисты поужинали в заведении "Виктория" с видом на Триумфальную арку. На встрече присутствовали все игроки команды. Это способствовало сближению игроков и уменьшению напряжения в клубе Отмечается, что разногласия между Неймаром и Кавани были улажены.21 сентября главный тренер ПСЖ Унаи Эмери назначил Кавани штатным исполнителем пенальти в команде, предпочтя его Неймару.В матче 6 тура чемпионата Франции между ПСЖ и "Лионом" Кавани взял мяч для исполнения штрафного удара, но Дани Алвес отобрал его и отдал Неймару.Ранее было известно, что внутри "Пари Сен-Жермен" разразился скандал. Поссорились два лидера парижан – бразилец Неймар и уругваец Эдинсон Кавани. Два нападающих поссорились из-за пенальти. В матче с "Лионом" бразилец намеревался сам выполнить 11-метровый, но Кавани, являющийся штатным пенальтистом "ПСЖ", пробил сам и не реализовал попыткуСитуация между игроками накалилась так, что несколькими днями ранее, в гостевом матче Лиги чемпионов с шотландским "Селтиком" парижане заработали пенальти, Кавани реализовал удар, отказавшись отдавать его Неймару. После этого бразилец попросил руководство ПСЖ продать уругвайца.