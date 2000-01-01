ЧМ по футболу 2018 - Прогнозы около спортивных Синоптиков
Буквально через год состоится одно из самых великих спортивных мероприятий на планете – чемпионат мира по футболу. Каждые четыре года миллионы спортивных поклонников самой популярной игры пристально следят за разворачивающимися событиями, интригами и сенсациями, выступлением любимых команд. Не оставили без внимания это грандиозное событие и лучшие букмекерские конторы РФ, ведь оно проводится в родной стране. Уже сегодня букмекеры предлагают большое количество ставок на различные матчи и игровые события чемпионата.
Большинство команд уже получили заслуженную путевку на ЧМ-2018, заняв первое место в отборочных группах. Для выявления последних четырех участников с 6 по 14 ноября 2017 года пройдут стыковые матчи, в которых будут участвовать следующие футбольные страны: Швеция и Италия, Швейцария и Северная Ирландия, Дания и Ирландия, Греция и Хорватия. Только четыре из них получит последние билеты на мундиаль.
Главные фавориты: на кого лучше делать ставки
Составленный рейтинг букмекерских контор России показывает, что главными фаворитами будущего состязания считаются Германия, Франция, Аргентина, Бразилия и Испания. Но кроме них букмекеры предлагают уделить особое внимание хозяевам чемпионата и сборной Бельгии, которые могут преподнести приятный сюрприз многим азартным игрокам.
Конечно, наибольшие надежды на получение очередного кубка возлагаются на сборную Германию. И это не удивительно. Ей удалось завоевать кубок 4 года назад. И чтобы отстоять его, в команде будут играть такие профессиональные футболисты, как Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Месут Озил, Тони Кроос. А руководить немецкой машиной и правильно расставлять мировых звезд футбола на поле будет тренер сборной – Иоахим Лев.
Профессиональные букмекерские конторы РФ высоко оценивают шансы стать победителем футбольного состязания и сборную Францию. Коэффициент на ее победу составляет 7 и более. Команда имеет сильную мотивацию реабилитироваться за поражение в финале чемпионата Европы 2016. А для реализации поставленной цели ей помогут такие звезды, как Поль Погба, Антуан Гризманн и молодое французское дарование Килиан Мбаппе.
Большие деньги можно заработать, если сыграет ставка на победу Бразилии, Аргентины или Испании. С этой гипотезой согласны топ букмекерских контор РФ. Подтверждением этой уверенности и высоких коэффициентов являются участие в будущих играх знаменитого бразильца Неймара, одного из лучших футболистов мира Месси, известных испанских спортсменов Серхио Рамоса и Диего Косты.
Высокие коэффициенты дают официальные букмекерские конторы РФ на победу хозяев чемпионата (50 и выше). Однако огромная поддержка болельщиков и домашние стены могут преподнести большой сюрприз мировым грандам футбола. Сборная России по футболу уже показывала в прошлом свой потенциал и готова продемонстрировать это еще раз. А помочь ей в этом должны Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев и Федор Смолов.
Чемпионат мира по футболу 2018 – это уникальная возможность насладиться прекрасными матчами и заработать на понравившихся командах. Время делать ставки!
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