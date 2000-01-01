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Лига Чемпионов без Израиля | Фото: Thinkstock23.08 07:29   MIGnews.com

Лига Чемпионов без Израиля

Второй год подряд Ха-Поэль Беер Шева не смогла пройти стадию плей офф Лиги Чемпионов.

Чемпион Израиля проиграл по сумме двух встреч словенскому Марибору и не сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов. Как и в прошлом году, Ха-Поэль продолжит европейский сезон в Лиге Европы.

На самом деле израильтяне проиграли еще неделю назад, когда с минимальным счетом победили 2:1, пропустив такой важный мяч уже в начале матча. Мяч, который оказался решающим в споре этих команд.

В Словении Беер Шева вновь пропустила уже в начале поединка и это заставляло израильтян перестраиваться и менять тактику, так как уже им надо было забивать. Сделать это по ходу первого тайма не удалось. Защитный стартовый состав Ха Поэля никак не мог подержать мяч и попытаться пойти вперед. В перерыве тренер выпустил на поле Охану, игрока атакующего, созидательного плана, в надежде перехватить инициативу. Но получилось обратное: оборона гостей не справлялась с атаками Марибора, мяч практически не покидал штрафную площадь израильтян. В такой ситуации игроки даже не думали об атаке, отбивая подальше мяч от своих ворот. Игра превратилась в навал. Те кто считали после жеребьевки, что израильтянам повезло с противником, могли убедиться насколько чемпион Словении выглядит убедительней. Единственный хороший момент был у Беер Шевы на 89 минуте, но вратарь хозяев поля спас свою команду. 1:0 победа Марибора и за счет забитого гола в гостях словенский клуб проходит дальше.

Ха-Поэль сыграет в групповом этапе Лиги Европы и может это к лучшему. Лига Чемпионов им не по силам, а в этом турнире Беер Шеве удалось показать отличный результат в прошлом году. Лига Чемпионов - это большие деньги, но тяжелые поражения могут морально сломить команду. Спросите у Тель-Авивского Маккаби.
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