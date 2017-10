24.10 15:20 MIGnews.com

Роналду - лучший футболист 2017 года

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2017 года. Футболист получил награду The Best на церемонии ФИФА, которая состоялась 23 октября в Лондоне, пишет ТСН Португалец опередил своих конкурентов Лионеля Месси ("Барселона") и Неймара (ПСЖ).Роналду получил эту награду второй раз подряд. Именно он стал первым футболистом, который удостоился приза The Best от ФИФА после того, как организация прекратила сотрудничество с журналом France Football по вручению "Золотого мяча".Издание теперь самостоятельно награждает лучшего игрока. В прошлом году им также стал Криштиану.