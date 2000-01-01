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Маккаби лучше чемпиона Европы | Фото: Thinkstock23.12 20:11   MIGnews.com

Маккаби лучше чемпиона Европы

Маккаби Тель-Авив обыграла турецкий Фенербахче 82:73 в 14 туре баскетбольной Евролиги.

Родные стены помогли израильской команде прийти в себя после двух тяжелых поражений. Начало матча было просто превосходным: отличная игра в защите и Маккаби повела в счете 15:2 и 21:8. Однако уже к концу первой четверти атака застряла, туркам удалось сократить разрыв в счете и в начале второй половины ничья 40:40. Казалось, вновь Маккаби упустит игру, но хозяевам паркета удалось собраться и выдать прекрасный отрезок 8:0, после которого гости опустили руки. Даже великий Обрадович не смог настроить свою команду на борьбу.

Последняя четверть была подарком для болельщиков. Преимущество уже достигло 14 очков, только в последние пару минут хозяева расслабились и позволили сопернику слегка сократить разрыв в счете.

Красивая и морально важная победа израильского клуба. У Маккаби 8 побед и 6 поражений в Евролиге.
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