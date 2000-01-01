24.10 16:32 MIGnews.com

Фанаты "Лацио" пробили дно "футбольного" антисемитизма

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Римский футбольный клуб "Лацио" в очередной раз оказался в эпицентре антисемитского скандала из-за поведения своих фанатов на матче серии А против "Кагльяри", прошедший 22 октября на римском "Стадио Олимпико".После того, как болельщики из движения Irriducibili ("Несломные") покинули стадион, в их секторе обнаружили отвратительные наклейки и граффити с изображением Анны Франк в розовой форме "Ромы".Стоит отметить, что не повлиял на них и тот факт, что фанатская трибуна болельщиков "Лацио" на этом матче была закрыта из-за их расистского поведения на предыдущих играх. Поэтому ультрас разместились на традиционных трибунах болельщиков "Ромы", оставив им своеобразное "послание".По данному факту полиция уже начала уголовное, а Федерация футбола Италии – внутреннее расследование и вполне реально, что "Лацио" может лишиться играть на "Стадио Олимпико". В связи с этим президент клуба Клаудио Лотти уже попытался отстраниться от фанатов-антисемитов.За высмеивание ставшей символом Холокоста еврейской девочки их раскритиковали не только в спортивном, но и в политическом мире."Грязь антисемитизма, побудившая некоторых фанатов "Лацио" высмеивать память Анны Франк - позорный жест. Очевидно, мы говорим о некоем меньшинстве, но не осветить эту новость было бы ошибкой, потому что, когда подобное происходит, необходимо, чтобы наши дети учились справляться с этими недостойными поступкам", - заявил по данному поводу экс-премьер Италии Маттео Ренци.А министр спорта Лука Лотти сказал, что подобному не может быть никаких оправданий."Я уверен, что соответствующие органы прольют свет на случившееся и что ответственные будут оперативно обнаружены и наказаны", - цитирует его Associated Press."Это не футбол, это не спорт. Держите антисемитов вне стадионов", - написал в Twitter глава еврейской общины Рима Рут Дюрегельло.С ним выразила полное согласие и градоначальница итальянской столицы Вирджиния Рагги.