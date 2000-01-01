24.12 21:22 MIGnews.com

ЧМ по шахматам - без Израиля

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Международная федерация шахмат оффициально заявила, что власти Саудовской Аравии отказались выдать визы семи израильским шахматистам.Это значит, что Чемпионат мира по шахматам, который открывается через два дня в Риаде, пройдет без участия Израиля.На решение саудовцев не повлияли ни международное давление, ни личное обращение израильских шахматистов.Совершенно непонятно, почему международные федерации разных видов спорта дают возможность арабским странам проводить главные турниры без того, чтобы они заранее не подтвердили участие всех спортсменов. Хотя чему удивляться, деньги правят балом.