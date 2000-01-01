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Итальянские болельщики надругались над Анной Франк 25.10 19:23   MIGnews.com

Итальянские болельщики надругались над Анной Франк

Министр спорта Израиля обратился к своему коллеге из Италии с просьбой предпринять ряд мер для борьбы с проявлениями расизма, пишет Ynet.

Такой разговор зашёл после того, как болельщики футбольного клуба "Лацио" за надругательство над жертвой и символом Холокоста Анной Франк. Девочку "переодели" в цвета команды.

После того, как письмо от Мири Регев изучили в Федерации футбола Италии, было решено, что отрывок из дневника Франк будет зачитываться вслух на всех футбольных матчах в Италии на этой неделе. Кроме того, состоится и минута молчания в память о жертвах Холокоста.

Дом Анны Франк после инцидента опубликовал заявление во вторник, 25 октября:
"Мы потрясены таким проявлением антисемитизма, такие действия особенно болезненно переносятся теми, кто испытал на себе преследования на национальной почве".

Анна Франк стала трагическим символом для всех жертв Холокоста из-за записей в её дневнике. Она вела дневник в то время, пока с семьёй скрывалась от нацистов в Амстердаме с 1942 по 1944 год. Семью обнаружили, и девочка трагически скончалась в немецком концентрационном лагере в возрасте 15 лет.

Её отец Отто Франк, выжил в Освенциме, а позже опубликовал дневник дочери.
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