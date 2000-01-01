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Италия. На всех футбольных матчах будут читать Анну Франк 25.10 09:53   MIGnews.com

На всех футбольных матчах в Италии будут читать Анну Франк

Перед началом всех футбольных матчей в Италии будут прочтен отрывок из "Дневника Анны Франк". Таким образом, итальянских фанатов решили просветить в вопросах Холокоста после антисемитского инцидента на матче "Лацио" против "Кагльяри".

Решение прочесть на всех профессиональных, любительских и молодежных матчах отрывок мемуаров еврейской девочки, ставшей символом Холокоста, было принято министром спорта Италии Лукой Лотти и будет обеспечено Итальянской федерацией футбола.

Уже известно, какой именно текст из ставшего мировым дневника будет зачитан:

Я вижу, что мир постепенно превращается в пустыню. Я слышу приближающийся гром, который уничтожит и нас. Я чувствую страдания миллионов, и все же, когда я смотрю на небо, я думаю, что все будет хорошо, что все эти жестокости кончатся, и что снова вернутся мир и покой".

Как уже сообщалось, после того, как болельщики "Лацио" из движения Irriducibili ("Несломные") покинули стадион, в их секторе обнаружили отвратительные наклейки и граффити с изображением Анны Франк в розовой форме "Ромы".

По данному факту полиция уже начала уголовное, а Федерация футбола Италии – внутреннее расследование и вполне реально, что "Лацио" может лишиться играть на "Стадио Олимпико".

После случившегося президент "Лацио" Клаудио Лотито обещал в образовательных целях ежегодно организовать экскурсию в концентрационный лагерь Освенцимдля 200 фанатов его ФК, а сами игроки будут посещать итальянские школы и обсуждать с учениками необходимость бороться с расизмом и социальными барьерами.

Сам Лотито уже осудил действия ультрас и посетил главную синагогу Рима, где возложил венок.
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