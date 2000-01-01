26.09 13:01 MIGnews.com

Пять с минусом

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Пятый тур чемпионата Израиля по футболу подарил нам несколько прекрасных матчей.Как раз центральный матч тура подвел. Маккаби Тель-Авив принимал одноклубников из Хайфы. Хозяева поля были на голову выше соперника, но не смогли использовать несколько выгодных моментов. А в конце первого тайма центральный защитник Бен Хаим потерял мяч и ему пришлось нарушать правила, чтобы нападающий гостей не вышел на рандеву с вратарем.В результате красная карточка и хозяева поля остаются в меньшинстве. Во второй половине встречи хайфский клуб так и не попытался воспользоваться подарком и переломить ход встречи. К тому же в середине тайма они также потеряли игрока, что позволило хозяевам поля пойти на финальный штурм, но результата он так и не принес. Сухая ничья, Тель-Авив должен быть доволен игрой, Хайфа - добытым очком на выезде.Лидер чемпионата, столичный Бейтар принимал Ха-Поэль из Кирьят Шмона. Гости под руководством Сильваса вновь стали грозой фаворитов. В коллективе нет ярких звезд, однако слаженные командные действия дают отличный результат. И этот поединок победителя не выявил - ничья 1:1, но болельщики остались довольны игрой. Команды бились до последней минуты, были яркие моменты, была грубая ошибка вратаря Бейтара. Столичный клуб сохранил лидерство, несмотря на то, что команда с начала сезона играет без главного тренера.Ха-Поэль Хайфа, идущая без поражений, принимала чемпионов, одноклубников из Беер Шевы. Эта игра также закончилась вничью 1:1, но особо ни чем не запомнилась. Гости мощно начали встречу, забив уже на 4 минуте, но потом сникли и упустили победу. Уже несколько матчей Беер Шевы проходят по похожему сценарию, пора чемпиону отойти от травмы Лиги Чемпионов и начинать играть по чемпионски.Маккаби Петах Тиква удачно сменила тренера и празднует вторую победу 1:0 над Сахнином, который потихоньку скатывается вниз.Раанана тоже поменяла тренера, но ей это не помогает. 0:3 очередное поражение в матче с Ашкелоном, команде нужно срочно искать дополнительное финансирование для усиления. С таким составом они в Высшей Лиге не останутся. Точно такая же ситуация у Ашдода, который проиграл 0:3 Нетании.Акко сыграла вничью 1:1 с Бней Йегудой. Гости постепенно теряют кредит доверия, который им дали в начале сезона по итогам выступления команды Абуксиса в Лиге Европы. Бней Йегуда одержала только одну победу в пяти турах и находятся на 11 месте.