26.09 19:54 MIGnews.com

Футбол: Беер Шеву могут выкинуть из Европы

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Есть серьезные подозрения, что футболист Ха-Поэль Беер Шевы Шир Цедек провалил допинг пробу, взятую у него после матча Лиги Чемпионов против Марибора.Руководство клуба провело экстренную пресс конференцию, во время которой объявила, что первая проба, взятая у игрока показала наличие запрещенной пищевой добавки. Сейчас все ждут вскрытие второй пробы, которая должна подтвердить или рассеять серьезные подозрения против футболиста и против израильского клуба, чемпиона двух последних лет. Президент клуба заявила, что верит футболисту, но приняла решение, что он не будет выступать в четверг, в матче Лиги Европы. Сам игрок заявил, что никогда не принимал никаких добавок вне клуба.Остается ждать результатов второй пробы, хотя редко случается, что результаты двух проб разнятся. Если подтвердится положительная допинг проба Цедека, последствия для израильского чемпиона могут быть катастрофические. Дисквалификация на несколько лет из всех европейских турниров и соответственно потеря огромных денег, уход спонсоров, ведущих футболистов и т.д. То, что было с таким трудом построено в последние годы в столице Негева, может быть разрушено в одно мгновение.