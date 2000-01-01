26.10 20:27 MIGnews.com

Арабы запретили играть гимн Израиля, после победы израильтян

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильский дзюдоист Таль Фликер завоевал золотую медаль на открывшемся Гран-при в Абу-Даби, который входит в серию Большого шлема. Ранее в соревнованиях среди женщин Нили Коэн завоевала бронзовую медаль.Не обошлось и не без дискриминации израильских спортсменов в арабской стране. Так, организаторы в Абу-Дабы запретили играть израильский гимн, который должен звучать после победы любого спортсмена в соревнованиях. Также арабы отказались поднять флаг Израиля.Несмотря на требования арабов участия израильтян в Гран-при, федерация дзюдо Израиля решила не бойкотировать турнир. Так, израильские спортсмены выступают под флагом IJF (на форме также значатся эти буквы) вместо традиционных ISR.