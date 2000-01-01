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Ха-Поэль выходит вперед. | Фото: Thinkstock27.07 07:36   MIGnews.com

Ха-Поэль выходит вперед.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов ха-Поэль Беер Шева обыграла со счетом 2:0 болгарский Людогорец.

Чемпион Израиля справился со своей задачей и обеспечил себе неплохое преимущество перед ответным гостевым поединком. И самое главное, им удалось сохранить свои ворота сухими.

Людогорец считался фаворитом в этом спарринге, в первую очередь, за счет опыта выступления в групповом этапе Лиги Чемпионов, где болгарский клуб неплохо держался против ведущих клубов Европы. К тому же та легкость, с какой другой болгарский клуб расправился неделю назад со столичным Бейтаром, не прибавлял оптимизма.

Но Ха-Поэль показал класс, забил по голу в каждом тайме и едет в Болгарию в хорошем настроении.
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