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Маккаби вновь проигрывает | Фото: Thinkstock27.10 10:19   MIGnews.com

Маккаби вновь проигрывает

Маккаби Тель-Авив проиграла в Белграде 84:87 в четвертом туре баскетбольной Евролиги.

Местная Црвена Звезда вновь обыгрывает Маккаби. В прошлом сезоне им удалось сделать это дважды, причем в Белграде они разгромили израильский клуб с разницей в 25 очков. На этот раз игра была ровной: в первой половине встречи сильнее выглядели гости, их преимущество достигало 10 очков. Но вторая половина осталась за хозяевами паркета. При сумашедшей поддержке болельщиков им удалось переломить ход поединка, заставить ошибаться игроков Маккаби и в концовке встречи вырвать победу. Лучшим у хозяев был Рочести, который провалил прошлый сезон в составе Маккаби.

После двух побед Маккаби дважды подряд проигрывает в Евролиге. Эйфория по поводу удачного старта проходит и получаем в остатке достаточно средненький клуб по европейским меркам. Вряд ли это устраивает руководство Маккаби и тем более их болельщиков.
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