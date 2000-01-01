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27.10 16:23   MIGnews.com

FIFA не наказывает Израиль из-за поселений

Международная федерация футбола не будет накладывать на Израиль никакие санкции в связи с участием в израильской футбольной лиге команд из поселений в Иудее и Самарии. Таким образом, руководство федерации отказалось принимать позицию ПА и главы Палестинской футбольной ассоциацией Джибриля Раджуба в частности.

"Совет ФИФА принял к сведению такие касающиеся израильско-палестинских отношений документы международных правительственных органов, как резолюция Совета Безопасности ООН 2334, в которой содержатся рекомендации без санкций, но решил, что не должен занимать какую-либо позицию на счет их содержания", - говорится в опубликованном 27 октября заявлении ФИФА.

Кроме того, в совете организации признали, что сложившаяся ситуация не имеет никакого отношения к футболу и, к тому же, характеризуется "исключительной сложностью, чувствительностью и определенными обстоятельствами, которые нельзя ни игнорировать, ни изменить в одностороннем порядке такими неправительственными организациями, как ФИФА".

Также в ФИФА признали, что организация должна оставаться нейтральной в политических вопросах, так как любое вмешательство в проблему Иудеи и Самарии может лишь усугубить ситуацию с футболом не только на упомянутых территориях, но и в целом регионе, что "не служит наилучшим интересам игры".

В связи с этим данный вопрос организация считает закрытым.
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