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Израильский продолжает завоевывать медали в Абу-Даби 27.10 18:24   MIGnews.com

Израиль продолжает завоевывать медали в Абу-Даби

Израильтян продолжают унижать на открывшемся вчера в Объединенных Арабских Эмиратах Гран-при по дзюдо, организаторы которого, как уже сообщалось, запретили играть израильский гимн, на церемонии награждения Таля Фликера и Нили Коэн, которые завоевали золотую и бронзовую медаль соответственно.

На следующий день после этого неприятного инцидента дзюдоист Рашад Альмашжари, представитель страны-хозяйки соревнований, отказался пожать руку выступающему под флагом Международной федерации дзюдо израильтянину Тохару Бутбулю, который поборол его в первом раунде соревнований в категории 66-73 килограммов.

К слову, впоследствии Бутбуль, победил также казаха Ерассила Сакенули, но проиграл золотому медалисту Олимпиады-2016, россиянину Денису Ярцеву. Он завоевал "бронзу", ставшую третьей медалью в копилке Израиля на этом Гран-при.

Другой израильтянин – выступающий в категории до 81 кг Саги Муки – поборов таджикского спортсмена Кароматулло Хакимова, уступил голландцу Френку де Виту и покинул соревнования.
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