27.12 08:52 MIGnews.com

Сойдет ли Саудам c рук плевок в израильских шахматистов?

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Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) призвали запретить Саудовской Аравии участвовать в соревнованиях под ее знаменами в ответ на отказ в выдаче виз израильским шахматистам, которые ехали на чемпионат мира в Эр-Рияде.В поддержку Израиля выступил президент Английской шахматной федерации Доминик Лоусон."Контракт на проведение чемпионата мира по быстрым шахматам был подписан при условии, что Сауды обеспечат участие израильских спортсменов. Тот факт, что этого не произошло, означает, что, несмотря на всю щедрость призового фонда Саудовской Аравии, ФИДЕ не должна больше проводить подобные мероприятия в королевстве", - сказал он в интервью британскому изданию The Telegraph.Газета отмечает, что, несмотря на всю напряженность отношений, Эр-Рияд выдал визы шахматистам из Ирана и Катара."Представьте, если бы саудовцы подали заявку на проведение чемпионата мира по футболу, а потом не впустили бы прошедшую отбор израильскую команду. Это аналогичный случай. Несмотря на Катар наложенные санкции, Сауды выдали визы катарским игрокам и, несмотря на полноценную войну с Ираном, игрокам из ИРИ.Теперь девиз ФИДЕ - Gens Una Sumus (лат. "все мы — одна семья" – ред.) - звучит как насмешка над горделивыми заявлениями ФИДЕ о том, что шахматы рушат барьеры между народами. Это позор", - добавил Лоусон.Федерация шахмат Израиля также призвала ФИДЕ на два года дисквалифицировать Саудовскую Аравию, а также потребовала денежную компенсацию семи шахматистам, которым Эр-Рияд отказал в выдаче виз.