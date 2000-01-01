28.07 07:08 MIGnews.com

Увидеть Питер и проиграть

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Два израильских клуба провели первые матчи 3 квалификационного раунда Лиги Европы.Маккаби Тель-Авив принимала греческий Панионис. Матч обещал быть очень напряженным, так как, по мнению специалистов, команды примерно равны по силам. И действительно, игра была ровной, в первую очередь, потому что обе команды провели очень слабый матч. Греки оборонялись и не помышляли об атаках, а Маккаби за всю игру так и создал голевых моментов. Выручил израильтян их исландский нападающий, который решился на удар с 16 метров. 1:0 важная победа Маккаби, в которой результат важнее всего.Бней Йегуда принимала Зенит. Понятно было, что встречаются разные по силам команды. Но хозяева поля постарались не ударить в грязь лицом, защищались всей командой и даже имели возможности в первом тайме забить. Во втором тайме все же разница в классе сказалась. Гости забили два мяча и со спокойной душой возвращаются домой. У израильских футболистов через неделю будет возможность увидеть самый красивый город в мире.