Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Увидеть Питер и проиграть | Фото: Thinkstock28.07 07:08   MIGnews.com

Увидеть Питер и проиграть

Два израильских клуба провели первые матчи 3 квалификационного раунда Лиги Европы.

Маккаби Тель-Авив принимала греческий Панионис. Матч обещал быть очень напряженным, так как, по мнению специалистов, команды примерно равны по силам. И действительно, игра была ровной, в первую очередь, потому что обе команды провели очень слабый матч. Греки оборонялись и не помышляли об атаках, а Маккаби за всю игру так и создал голевых моментов. Выручил израильтян их исландский нападающий, который решился на удар с 16 метров. 1:0 важная победа Маккаби, в которой результат важнее всего.

Бней Йегуда принимала Зенит. Понятно было, что встречаются разные по силам команды. Но хозяева поля постарались не ударить в грязь лицом, защищались всей командой и даже имели возможности в первом тайме забить. Во втором тайме все же разница в классе сказалась. Гости забили два мяча и со спокойной душой возвращаются домой. У израильских футболистов через неделю будет возможность увидеть самый красивый город в мире.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:10
ЦАХАЛ объявил о сносе дома убийцы евреев в Халамиш
07:01
Полиция ограничила доступ на Храмовую Гору
06:22
Исраэль Кац продолжает требовать казни террориста
05:44
Британия закроет границы для ЕС в 2019 году
04:37
Путин утвердил размещение авиагруппы ВКС в Сирии
02:26
Билл Гейтс перестал быть самым богатым в мире
01:41
Из отеля катарского шейха в Турции выгнали всех туристов
01:15
В Эмиратах женщине впервые разрешили стричь мужчин
00:45
Саакашвили лишили гражданства Украины
23:34
Названо имя самого "эталонного" мужчины
22:08
Депутат Мики Зоар: хоронить террористов в свиной шкуре
21:44
Иран запустил ракету в космос
20:27
Арабская Лига: Израиль рискует развязать религиозную войну
19:59
Нетаниягу хочет казнить террориста из Халамиш
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus