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Босс `Лацио` весь пророс метастазами антисемитизма | Фото: Nazionale Calcio/Flickr28.10 11:59   MIGnews.com

Босс "Лацио" весь пророс метастазами антисемитизма

Федерация футбола Италии всерьез рассматривает возможность наложения санкций на римский "Лацио" из-за антисемитского скандала, который добрался уже и до верхушки клуба.

Как сообщает местное издание Gazzetta dello Sport, прокурор федерации завел дело не только на расклеивших на трибунах "Стадио Олимпико" антисемитские фотографии фанатов, но и на президента клуба Клаудио Лотито, которого обвиняют в нарушении спортивного поведения.

Напомним, что как только скандал разразился, он осудил действия ультрас и посетил главную синагогу Рима, где возложил венок. Однако на следующий день портал Il Messaggero опубликовал аудиозапись разговора Лотито во время рейса из Милана в итальянскую столицу, на которой слышно, как он говорит: "Все это дерьма не стоит. Вы видите, с чем мы столкнулись. Давайте просто проведем этот спектакль. Вы поняли о чем я?"

Теперь Лотито грозит дисквалификация сроком на два месяца. И хотя сам он опровергает, что слова принадлежат ему, что еще можно от него ожидать?
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