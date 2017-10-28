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Израильские дзюдоисты завоевали еще две медали в ОАЭ | Фото:28.10 20:11   MIGnews.com

Израильские дзюдоисты завоевали еще две медали в ОАЭ

Израильские спортсмены завоевали еще две медали на Гран-при по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ). В субботу, 28 октября, в копилку сборной Израиля к полученным ранее "золоту" и двум "бронзам" добавились еще две бронзовые награды, передает Ynet.

Петр Пальчик, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, одержал победу над венгром Миклошем Цирьеничем.

Ори Сасон (весовая категория свыше 100 килограммов), бронзовый призер Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро, победил в схватке с бельгийцем Бенджамином Хармегнисом. Ранее Сасон одержал победу в двух схватках, что позволило ему выйти в полуфинал, но уступил поляку Мачею Сарнацкому уже на 32 секунде поединка.


Это опять были победы без флагов и гимнов, но все-таки это повод для гордости.

Напомним, что сборная Израиля выступает в Абу-Даби под флагом Международной федерации дзюдо. Несмотря на все усилия Мариуса Визера, главы Всемирной федерации дзюдо (IJF), организаторы турнира в Абу-Даби не отказались от своих условий участия израильских спортсменов - никаких национальных символов, указывающих на принадлежность к Израилю.

В первый день соревнований израильская сборная завоевала две награды - золотую и бронзовую. "Золото" получил Таль Фликер, бронзовый призер чемпионата мира, выступающий в весовой категории до 66 кг. Первую "бронзу" принесла сборной Гили Коэн (до 52 кг). В решающем поединке израильтянка за 57 секунд одолела соперницу из Португалии. Вторую бронзовую медаль завоевал Тоар Бутбуль (до 73 кг), серебряный призер чемпионата Европы.

Ранее федерация дзюдо Израиля на своем заседании решила согласиться с требованиями организаторов и не бойкотировать турнир. В федерации пришли к выводу, что бойкот этих престижных соревнований может осложнить шансы израильских спортсменов на попадание на Олимпийские игры 2020 года в Токио.


Помимо этого, сборная вынуждена была сутки ждать вылета в Абу-Даби (с пересадкой в Стамбуле), так как турецкие власти отказались пропуститьизраильтян в самолет, заявив об отсутствии визовой поддержки.

В итоге сборной пришлось лететь через Иорданию. В общей сложности поездка заняла13 часов.
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