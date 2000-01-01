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Фанаты продолжают надругательство над Анной Франк в Италии 28.10 08:28   MIGnews.com

Фанаты продолжают надругательство над Анной Франк в Италии

Итальянские ультрас всячески отказываются присоединиться к кампании против антисемитизма, инициированную после скандала, разразившегося после того, как, несмотря на свою дисквалификацию, болельщики "Лацио" проникли на матч с "Кальяри" и оставили на трибунах антисемитские наклейки.

Напомним, что в ответ на это министр спорта Италии Лука Лотти и Итальянская федерация футбола приказали с просветительской целью читать на всех матчах Серии А отрывок из "Дневника Анны Франк".

Но в то время, как сами игроки проявили солидарность с решением властей, фанаты присоединяться к своим кумирам не спешили.

Хотя перед матчем футболисты "Лацио" на этой неделе разогревались в футболках с изображением Анны Франк и подписью "Нет антисемитизму", в знак протеста во время чтения отрывка из мемуаров ставшей символом Холокоста нидерландской девочки Анны Франк болельщики туринского "Ювентуса" повернулись спиной к полю и пели национальный гимн Италии.

А во время матча между "Ромой" и "Кротоне" ультрас начали перекрикивать чтецов кричалками. Парадокс заключается в том, что это произошло на "Стадио Олимпико" – том же стадионе, где в начале этой недели появились изображения с Анной Франк в форме "Ромы".
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