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Паралимпийцы из РФ выступят на Играх в нейтральном статусе | Фото: Thinkstock30.01 02:49   MIGnews.com

Паралимпийцы из РФ выступят на Играх в нейтральном статусе

Международный параолимпийский комитет (IPС) разрешил российским паралимпийцам участвовать в Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе. Об этом говорится на официальном сайте комитета.

Сообщается, что атлеты будут выступать в пяти видах спорта в статусе "Нейтральный паралимпийский атлет" (NPA).

Также на сайте представители IPС выражают надежду, что россияне смогут выполнить все квалификационные критерии и условия для участия в Играх. Ожидается, что их будет не менее 30.

В августе 2016 года IPС принял решение об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады-2016, а также лишил ПКР членства в организации. В следующем году международный комитет продлил действие ограничения, сославшись на невыполнение всех поставленных перед российской стороной условий по восстановлению членства.

Паралипиада начнется 9 февраля и будет продолжаться до 18 числа этого же месяца.
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