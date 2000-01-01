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Не футбол, а Пльзень | Фото: Thinkstock29.09 12:44   MIGnews.com

Не футбол, а Пльзень

Оба израильских клуба неудачно выступили в очередном туре Лиги Европы.

Чемпион Израиля, Ха-Пожль Беер Шева проиграла в гостях 1:3 чешской Виктории. В середине второго тайма израильтянам удалось сравнять счет, но удержать ничью не удалось. Непонятно, что происходит с южанами. После вылета из Лиги Чемпионов команду не узнать. Потухший коллектив, который никак не может настроиться на борьбу и это в начале сезона. А тут еще допинг скандал.

Два года назад Викторию Пльзень обыгрывала Маккаби Тель-Авив на пути в груповой турнир Лиги Чемпионов. За это время Маккаби превратилась из безоговорочного лидера израильского футбола в "вечно второй" серенький коллектив. На своем поле Маккаби принимала испанский Виариал. Гости неудачно начали сезон и на прошедшей недели лишились тренера. Это не помешало им "диктовать свои условия" в Израиле. Испанцы весь матч владели преимуществом, но забить не сумели. Ничья 0:0 и первое заработанное очко в копилке Маккаби. Вряд ли это поможет им выйти из группы.
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