29.12 11:56 MIGnews.com

Маккаби неожиданно проигрывает

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В последнем матче первого круга баскетбольной Евролиги Маккаби Тель-Авив не справилась дома с Малагой 78:89.Тем более обидно, что всего неделю назад, Маккаби по всем статьям обыграла чемпиона Европы Фенербахче. И в этом поединке все начиналось хорошо. К середине второй четверти преимущество израильтян было 13 очков, они полностью доминировали на площадке и забрасывали трехочковые один за другим. К сожалению, во второй половине игры команду как будто подменили. Куда то исчезла энергия в атаке, а защита просто перестала напрягаться. Обидное поражение, против не самого сильного соперника.И особенно обидно, что Маккаби теряет очки у себя дома, то что еще несколько лет назад, невозможно было себе представить.