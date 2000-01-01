Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Маккаби неожиданно проигрывает | Фото: Thinkstock29.12 11:56   MIGnews.com

Маккаби неожиданно проигрывает

В последнем матче первого круга баскетбольной Евролиги Маккаби Тель-Авив не справилась дома с Малагой 78:89.

Тем более обидно, что всего неделю назад, Маккаби по всем статьям обыграла чемпиона Европы Фенербахче. И в этом поединке все начиналось хорошо. К середине второй четверти преимущество израильтян было 13 очков, они полностью доминировали на площадке и забрасывали трехочковые один за другим. К сожалению, во второй половине игры команду как будто подменили. Куда то исчезла энергия в атаке, а защита просто перестала напрягаться. Обидное поражение, против не самого сильного соперника.

И особенно обидно, что Маккаби теряет очки у себя дома, то что еще несколько лет назад, невозможно было себе представить.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:37
Стрельба в Каире, 10 погибших
14:29
Президент Италии распустил парламент республики
13:31
Видео удара ЦАХАЛа по Газе
13:28
Выпущенная ракета из Газы попала в дом семьи Орона Шауля
13:06
ЦАХАЛ нанес удар по позициям ХАМАСа в Газе
12:33
В Ираке отряды ИГ перешли в контрнаступление
12:25
Израиль осудил Индию за голосование в ООН
11:42
Йемен: около 150 человек погибли из-за бомбардировок Саудов
10:59
Суд продлил арест Ахад Тамими
10:36
Во Франции задержали подозреваемых в подготовке терактов
09:59
Трамп призвал Китай прекратить поставлять нефть в КНДР
09:29
60 подростков отказались служить в ЦАХАЛе из-за палестинцев
08:53
Руководство Apple извинилось за замедление старых IPhone
06:33
Нетаниягу поблагодарил своего бывшего пресс-секретаря
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus