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30.06 09:50   MIGnews.com

Футбол возвращается

Два израильских клуба провели свои первые матчи в новом сезоне в рамках первого предварительного раунда Лиги Европы.

Лучшие футболисты Европы только начинают планировать свои отпуска, а команды низшего эшелона уже проводят первые оффициальные матчи. К сожалению, к этим командам относятся и два израильских, которые "заработали" попадание в первый предварительный раунд неудачными выступлениями в последние годы. Игроки толком не успели отдохнуть, игровой практики нет, наигранного состава тем более. Но, несмотря на это, приходится бороться за выход в следующий круг Лиги Европы.

Маккаби Тель-Авив принимала Тирану, клуб из второй албанской лиги. Израильский клуб под руководством Кройфа, бывшего спортивного директора, а теперь главного тренера, ничего особенного на поле не показала. Играли медленно, постоянно перепасовываясь в центре поля, выискивая возможности для атаки. Этой нехитрой тактики вполне хватило, чтобы победить со счетом 2:0 такого слабого соперника.

Столичный Бейтар принимал венгерский Вашаш. Бронзовый призер израильской лиги против бронзы венгерской. Команды совсем недавно встречались на предсезонной подготовке и венгры победили 2:1. Несмотря на это все израильские специалисты были уверены, что Бейтар легко пройдет соперника. Откуда взялась такая уверенность, понять невозможно. Пренебрежение к венгерскому футболу дорого обошлось иерусалимскому клубу, а могло и вовсе закончится катастрофой. До 87 минуты Вашаш полностью обыграл израильтян. Счет был 3:1 в пользу венгерского клуба и только чудесные промахи гостей не позволили счету быть разгромным.

Чем занимались игроки Бейтара на поле было совершенно непонятно, защиты не было вообще никакой. К этому моменту, то ли гости немного успокоились, то ли израильская жара спасла ситуацию, но венгры подзабыли, что играть надо 90 минут. За оставшееся время они умудрились пропустить три мяча в свои ворота и проиграли Бейтару 3:4. Предсказать результат ответного матча в Венгрии вряд ли кто возьмется. Когда играют два, таких слабых клуба, ожидать можно чего угодно.
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