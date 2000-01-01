31.07 21:44 MIGnews.com

Стало известно, где пройдет летняя Олимпиада-2028

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Американский Лос-Анджелес в третий раз примет у себя летние Олимпийские игры. О такой новости 31 июля сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на источник, приближенный к переговорам. Ранее Олимпиада проходила в Южной Калифорнии в 1932 и 1984 годах.Как пишет портал, город достиг окончательного соглашения с руководством Международного олимпийского комитета (МОК), который должен официально объявить об этом в самое ближайшее время.Изначально "Город ангелов" хотел принимать не 34-ую, а 33-ю Олимпиаду, претендуя на это вместе с Парижем, который считался фаворитом в этой борьбе, и предполагалось, что американскому городу будет предложено стать хозяином Игр-2028. Достигнутая договоренность означает, что ОИ-2024 достанутся Парижу.Как пишет LATimes, пока неясно, каких именно уступок удалось добиться Лос-Анджелесу, согласившемуся ждать еще четыре года. Возможно, речь идет о дополнительном финансировании заявки и программ по развитию детского спорта.