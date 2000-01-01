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Над Землей взойдет Суперлуна | Фото: Thinkstock01.01 23:31   MIGnews.com

Над Землей взойдет Суперлуна

Явление суперлуния происходит, когда полнолуние совпадает с проходом естественного спутника планеты через наиболее близкую к Земле точку орбиты. Об этом сообщает RT.

Суперлуние – это полнолуние, которое происходит в тот момент, когда спутник Земли находится в перигее своей эллиптической орбиты. В этот момент Луна ближе всего подходит к планете, в моменты суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки – апогея.

Луна подойдет к Земле в 23:56 по израильскому времени очень близко – на 356565 км, а в 04:25 произойдет полнолуние.
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