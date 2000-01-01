01.07 21:58 MIGnews.com

На улицу Дубая выпустят роботов-патрульных

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Дубайская полиция намерена использовать на улицах города несколько патрульных робомобилей O-R3. Роботизированные патрули начнут действовать к концу этого года, пишет The Verge.O-R3 представляет из себя колесного робота с лидаром, датчиками расстояния, камерами, тепловизиром. Благодаря высокотехничного оснащения робомобиль способен распознавать препятствия на своем пути, обнаруживать подозрительные предметы и нарушителей, сканировать номера автомобилей, распознавать пешеходов и умеет определять бесхозные предметы.Предполагается, что O-R3 будут работать в автономном режиме: передвигаться по улицам города, сканируя людей и автомобили. Также полиция будет использовать беспилотник, находящийся на борту O-R3."Мы стремимся увеличить долю операций с помощью таких технологий, как роботы. По существу, мы стремимся, чтобы улица была безопасной и мирной, даже без тяжелого полицейского патруля", - подчеркнул командующий полиции Дубая генерал-майор Абдулла Халифа Аль Марри.