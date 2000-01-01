01.08 23:34 MIGnews.com

Губки для мытья посуды кишат миллиардами бактерий

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Исследователи из Германии установили, что в одном кубическом сантиметре губки для мытья посуды не менее 25 миллиардов бактерий.Специалисты утверждают, что справиться с микроорганизмами, по их словам, бессильна даже дезинфекция.Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Отмечается, что исследователи изучили губки с помощью метода пиросеквенирования. Они искали гены 16S RNA, свойственные бактериям.Найденные микроорганизмы оказались в основном либо нейтральными для здоровья, либо условно патогенными - то есть способными вызвать болезнь, только если иммунитет человека сильно ослаблен.Однако на нескольких из 14 губок нашлись и патогенные линии кишечных палочек.Ученые отметили, что жители Германии, которые предоставили свои кухонные губки для исследования, кипятят их, обрабатывают бытовыми дезинфицирующими средствами или греют в микроволновке. Между тем некоторые условно-патогенные бактерии после такой обработки не только не погибали, а наоборот, еще сильнее размножались.