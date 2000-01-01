Губки для мытья посуды кишат миллиардами бактерий

Исследователи из Германии установили, что в одном кубическом сантиметре губки для мытья посуды не менее 25 миллиардов бактерий.
Специалисты утверждают, что справиться с микроорганизмами, по их словам, бессильна даже дезинфекция.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Отмечается, что исследователи изучили губки с помощью метода пиросеквенирования. Они искали гены 16S RNA, свойственные бактериям.
Найденные микроорганизмы оказались в основном либо нейтральными для здоровья, либо условно патогенными - то есть способными вызвать болезнь, только если иммунитет человека сильно ослаблен.
Однако на нескольких из 14 губок нашлись и патогенные линии кишечных палочек.
Ученые отметили, что жители Германии, которые предоставили свои кухонные губки для исследования, кипятят их, обрабатывают бытовыми дезинфицирующими средствами или греют в микроволновке. Между тем некоторые условно-патогенные бактерии после такой обработки не только не погибали, а наоборот, еще сильнее размножались.