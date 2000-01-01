02.01 16:42 MIGnews.com

Россия возобновила разработку многоразовой ракеты

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В российском Государственном ракетном центре (ГРЦ) разрабатывают ракету, многоразового использования, передает "Интерфакс", ссылаясь на генконструктора предприятия Владимира Дегтяра.По его словам, эксперты разрабатывают многоразовую, одноступенчатый космический (ракету-носитель Falcon)вертикального взлета и посадки "Корона", которую ранее уже пытались делать, но впоследствии она была заморожена из-за нехватки денег."Наша разработка — ракета-носитель "Корона" — в отличие от американской ( не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту», — указал он.ГРЦ – самый крупный научно-конструкторский центров России. Реализацией проекта "Корона" он занимался с 1992 года по 2012 год. Ученым удалось определить были определены ключевые технические и технологические решения.В декабре американская компания Blue Origin испытала многоразовую систему, позволяющую запускать и приземлять космический аппарат. Испытание было признано успешным.