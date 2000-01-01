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Фото: COURTESY ISA/SCIENCE, TECHNOLOGY AND SPACE MINISTRY,ISRAEL SPACE AGENCY,MINISTRY OF SCIENCE. TECHNOLOGY AND SPACE‏02.01 10:59   MIGnews.com

Израиль создал наноспутники для спасения людей из космоса

Три израильских наноспутника, которые впервые в мире будут выполнять полет в контролируемой конфигурации, будут запущены в конце 2018 года, передает Jerusalem Post.

Технион и израильское космическое агентство при министерстве науки (ISA) сообщили, спутники будут запущены голландской компанией Innovative Solutions In Space, специализирующейся на запуске нано-спутников индийской ракетой-носителем PSLV.

Спутники будут применяться для приема сигнала с Земли и расчета местоположения его источника - для целей обнаружения терпящих бедствие и спасательных работ, дистанционного зондирования и мониторинга окружающей среды, отмечает JP.

Проект Adelis-Samson разработан группой исследователей, во главе с профессором Пини Гурфилем, руководителем Института космических исследований им. Ашера. В разработке также приняли участие члены совета факультета аэрокосмической инженерии в Технионе.
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