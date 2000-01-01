02.01 18:06 MIGnews.com

10000-летнее открытие израильских первоклашек

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Беспрецедентную археологическую находку совершила группа учеников первого класса из расположенной в поселении Баркан (северная Самария) школы Бенцион Нетаниягу. Дети нашли каменное лезвие от охотничьего ножа, возраст которого может исчисляться 10 000 лет.Раскопки проходили в 25 километрах от Тель-Авива – около промзоны Баркан. Школа с 2016 года участвует в проходящей на открытом воздухе программе развития физической и духовной связи учеников с их землей. Проект является общим детищем регионального совета Самарии, Ариэльского университета и компании Dagesh Archaeological Tourism.Руководитель "детской" группы на раскопках археолог Ахья Коэн Тавор утверждает, что 10-тысячелетнее лезвие ножа или копья несомненно является "одним из самых впечатляющих и важных артефактов, найденных на объекте"."Очевидно, это является первым свидетельством существования жизни в Самарии – со времен каменного века", - уверен он.Кроме лезвия, юные археологи обнаружили также монеты и фрагменты мозаики библейской эпохи."Помимо захватывающего открытия, самое важное случившееся здесь – это то, что ученики обнаруживают интерес к изучению и исследованию за пределами школьных стен … мы разбудили в них любопытство к внешнему миру", - говорят директор школы Яэль Аялон и руководительница 1-го класса Малка Ротшильд.