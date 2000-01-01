03.07 02:22 MIGnews.com

Ученые назвали насекомое, которое кусает больнее всего

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ученые назвали насекомое с самым болезненным укусом. Им оказался тарантуловый ястреб (Tarantula Hawk) – разновидность осы, питающейся пауками-тарантулами.Если же человека укусит вышеуказанное насекомое, сдержать крика от боли не сможет никто, как утверждают специалисты.Впрочем, оса-хищница предпочитает не нападать на человека, ведет охоту только на пауков, и проявляет агрессию только в случае обороны.