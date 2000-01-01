Rambler's Top100







Опросы



Nakonu.com












Ученые назвали насекомое, которое кусает больнее всего | Фото: Thinkstock03.07 02:22   MIGnews.com

Ученые назвали насекомое, которое кусает больнее всего

Ученые назвали насекомое с самым болезненным укусом. Им оказался тарантуловый ястреб (Tarantula Hawk) – разновидность осы, питающейся пауками-тарантулами.

Если же человека укусит вышеуказанное насекомое, сдержать крика от боли не сможет никто, как утверждают специалисты.


Впрочем, оса-хищница предпочитает не нападать на человека, ведет охоту только на пауков, и проявляет агрессию только в случае обороны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:33
В Мехико обнаружили древнюю башню из человеческих черепов
23:36
Путин обсудил проблему Катара с королем Бахрейна
22:10
Нетаниягу в синагоге Страсбурга  
21:52
Талибы убили афганских солдат из засады
21:28
Башар Асад впервые появился на банкнотах сирийской валюты
20:27
Кац: не допустим оснащения "Хизбаллы" современным оружием
19:59
Арабы напали на журналиста Аруц Шева
19:30
Боевики в Идлибе готовят провокации с применением зарина
18:58
Жертвами взрыва в Дамаске стали 18 человек
18:44
8-миллионный иск против семьи террориста
17:37
Либерман: "Не испытывайте наше терпение!"
16:59
Лондон: автомобиль врезался в толпу подростков
16:22
Ашкелон: няню обвинили в жестком обращении с ребенком
15:51
Нетаниягу наложил вето на "Закон об Иерусалиме"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus