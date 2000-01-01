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03.07 00:33   MIGnews.com

В Мехико обнаружили древнюю башню из человеческих черепов

Специалисты из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили легендарную ацтекскую башню из черепов, в которой есть и мужские, и женские, и детские останки.

Легенда об ацтекской башне наводила ужас на мексиканцев несколько веков после колонизации, однако только теперь, после двухлетнего кропотливого исследования, антропологи готовы подтвердить ее существование.

Согласно преданиям и историческим записям, в башни ацтеки собирали черепа павших воинов противника, однако ученые были шокированы тем, что нашли черепа, принадлежавшие не только молодым мужчинам.

Лорена Васкес, сотрудник Национального института антропологии и истории, 676 черепов были обнаружены в цилиндрическом сооружении около древнего храма Темпло Майор, также известного как пирамида Уицилопочтли - в честь верховного божества ацтеков, передает Би Би Си.
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