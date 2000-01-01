03.08 04:15 MIGnews.com

NASA объявила вакансию "защитника от пришельцев"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Космическое агентство NASA объявило о поиске сотрудника на должность "офицера планетарной защиты". За год на этом посту можно будет заработать от 124 до 187 тыс. долларов, передает CNBC.В обязанности "офицера" будет входить предотвращение преднамеренного или случайного переноса микроорганизмов и любой органики с планеты Земля на иные небесные тела и наоборот.Планетарному защитнику необходимо будет наблюдать за миссиями по исследованию космоса, которые организует NASA: полетами людей и исследованиями с помощью роботизированных аппаратов.На работу зовут тех, у кого есть "широкий инженерный опыт" и кто готов путешествовать. Вакансия открыта до 14 августа 2017 года. Должность предлагается на начальный период в три года.