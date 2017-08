02.08 07:36 MIGnews.com

В космос запущены два созданных в Израиле спутника

С космодрома во Французской Гвиане запущены два изготовленных в Израиле искусственных спутника Земли.Спутник VENµS (Vegetation and Environment Monitoring on a New Micro Satellite) - первый израильский экологический спутник, оснащенный высокоточной оптикой. Он предназначен для мониторинга процессов опустынивания, эрозии, загрязнения и природных бедствий, а также других феноменов, связанных с климатическими изменениями.Высокое разрешение камер спутника позволяют различать растения на расстоянии пяти метров друг от друга, что создает возможности для нового уровня планирования в сельском хозяйстве. Фермерам в рамках концепции “точной агропромышленности” могут быть даны рекомендации о точном месте, в котором стоит посадить то или иное растение, и о количестве воды, удобрений и пестицидов, которое ему потребуется.VENµS может делать серии повторяющихся фотографий одного и того же места в условиях одинакового освещения, когда Солнце назодится под одним и тем же углом, что позволит более аккуратное наблюдение за экологическими изменениями.VENµS считается микро-спутником - он весит 265 кг, с размахом крыльев 4,4 метра. Спутник должен выйти на орбиту 70 км над уровнем Земли. Спутник будет совершать 29 оборотов вокруг Земли за 48-часовой период и останется на орбите 4,5 года.Израильское космическое агентство - часть министерства науки, технологий и космоса, инвестировало в программы, связанные со спутником 5 миллионов шекелей.Второй спутник - OPTSTAT-3000 - военный наблюдательный спутник, запущенный для итальянских военных. Оба спутника построены концерном . Israel Aerospace Industries в Израиле.