02.10 13:24 MIGnews.com

Нобелевскую премию по биологии и медицине вручили ученым США

A slide from the press conference featuring the 2017 Medicine Laureates Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young. #NobelPrize pic.twitter.com/lLXh8kB8VF — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 октября 2017 г.

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