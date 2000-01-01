03.10 07:19 MIGnews.com

Исраэль Кац: Будущее уже здесь

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац принял в понедельник, 2 октября, участие в открытии первого в Израиле экспериментального центра тестирования автономного транспорта и инновационных технологий нового поколения.Речь идет о специально выделенном для этой цели сегменте дороги на шоссе Аялон (шоссе № 20) между Ришпоном и Шфаимом. Участок создан компанией "Нетивей Аялон" в рамках работ по строительству шоссе № 531, соединяющего Прибрежное шоссе (№2) и шоссе Аялон (шоссе № 20). Это "стерильный" отрезок дороги протяженностью около 1,5 километра и шириной 17 метров, имитирующий скоростное шоссе с тремя полосами движения.Здесь десятки ведущих компаний будут тестировать инновационные технологии в сфере беспилотного транспорта."Будущее уже здесь. Израиль становится всемирным центром "умного" и автономного транспорта. Мы - одна из ведущих стран в сфере таких технологий. Этот и другие экспериментальные центры, которые будут созданы в будущем, призваны способствовать проведению исследований и осуществлению разработок в сфере беспилотного транспорта", - заявил министр Исраэль Кац.Израильский экспериментальный центр включает в себя ряд участков дороги с различными характеристиками. Это уникальное решение позволяет компаниям, занимающимся разработками в сфере автономного транспорта, проводить необходимые испытания в оптимальных условиях. Это также позволит ускорить получение необходимых результатов.Министр Кац отметил, что Минтранс вкладывает огромные средства в создание современных инфраструктур, ставя своей задачей усилить борьбу с ДТП и повысить уровень безопасности на дорогах страны. "Транспортное ведомство продвигает и поддерживает новейшие технологии с тем, чтобы снизить роль человеческого фактора в возникновении ДТП", - сказал Кац.В ближайшее время для проведения испытаний будут доступны ещё несколько мест. Например, перехватывающая парковка скоростного маршрута на въезде в Тель-Авив и строящиеся севернее Эйн-Тут тоннели на Трансизраильском шоссе (№ 6). Министр Кац сообщил, что проверяется возможность создания дополнительных экспериментальных центров на территории некоторых населенных пунктов.На экспериментальном участке начали тестирование известные компании: ARGUS ,NEXAR,MOBILEYE, GENERAL MOTORS, VALERANN и INNOVIZ.Компания Nexar разработала приложение для мобильного устройства, направленное на предотвращение ДТП. Программный комплекс присоединяется к смартфону и видеокамерам автомобиля, создавая двухуровневую систему по предотвращению ДТП. Система оповещает об опасности столкновения с объектом дорожного движения.Компания Innoviz провела демонстрацию автономного автомобиля, сканирующего внешнюю среду с помощью разработки на основе специального датчика лидар. Он представляет трехмерное изображение окружения автомобиля в режиме реального времени. Уровень точности этой разработки намного выше того, что существует сегодня.Компания Argus представила возможности защиты частного автотранспорта от кибер-атак с помощью передовых технологий, продемонстрировав процесс управления автомобилем во время атаки хакеров. Для эксперимента была имитирована кибер-атака на панель управления автономного транспорта и представлен процесс ее нейтрализации во время поездки.Компания Mobileye и компания Intel представили разработку, которая расшифровывает информацию, находящуюся в поле зрения автомобиля на дороге, и выводит карты маршрутов для поездки автономного транспорта.Компания General Motors представила свой новый электромобиль с датчиками и специальной программой, позволяющей использовать новейшие функции высокоточной автоматики.Компания Valerann представила "умную" сенсорную систему, которая сообщает информацию о состоянии дороги и движении транспортных средств в режиме реального времени. Система оповещает об опасности на дороге, помогая более эффективно передвигаться, с учетом дорожно-транспортной ситуации, и даёт указания автономному транспорту о том, как следует выполнять движение в тяжёлых дорожных условиях.Минтранс пригласил израильские и иностранные компании, занимающиеся разработками, принять участие в серии тестов на экспериментальных участках. "Знания, накопленные в экспериментальных центрах, будут применены Минтрансом при планировании проектов и в различных пилотных программах. Это поможет, в частности, в решении проблемы заторов на дорогах", - сказал Исраэль Кац.