Вещества из канализации превращают рыб-самцов в самок
Британские исследователи выявили удивительную реакцию рыб на химические вещества, которые в изобилии смываются в унитазы и раковины городских квартир, а затем попадают в реки.
Специалисты установили, что "коктейль" из химикатов запускает в организме некоторых рыб мужского пола механизм, из-за которого они начинают вести себя как самки.
В частности речь идет о пресноводных рыбах, как отмечает проводивший исследование профессор Чарльз Тайлер из Университета Эксетера на юге Англии.
По его словам, самцы в реках Британии проявляют пониженный уровень агрессии, теряют способность к конкуренции и качество молок, а некоторые виды даже начинают метать икру.
Профессор Тайлер называет среди веществ, которые могут оказывать такое воздействие на рыб, ингредиенты противозачаточных таблеток, моющие средства, косметику и некоторые виды пластмассы.
Ученый выяснил, что изменения коснулись примерно 20% обитающих в британских реках самцов рыб. Перемены касаются разных аспектов поведения.
"Исследования показали, что многие другие вещества, которые попадают в реки вместе с очищенной водой, влияют на поведение рыб. Например, лекарства-антидепрессанты снижают уровень их естественной боязливости, и это влияет на то, как они реагируют на хищников", - цитирует Би Би Си слова профессора.