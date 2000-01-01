Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Вещества из канализации превращают рыб-самцов в самок04.07 02:27   MIGnews.com

Вещества из канализации превращают рыб-самцов в самок

Британские исследователи выявили удивительную реакцию рыб на химические вещества, которые в изобилии смываются в унитазы и раковины городских квартир, а затем попадают в реки.

Специалисты установили, что "коктейль" из химикатов запускает в организме некоторых рыб мужского пола механизм, из-за которого они начинают вести себя как самки.

В частности речь идет о пресноводных рыбах, как отмечает проводивший исследование профессор Чарльз Тайлер из Университета Эксетера на юге Англии.

По его словам, самцы в реках Британии проявляют пониженный уровень агрессии, теряют способность к конкуренции и качество молок, а некоторые виды даже начинают метать икру.

Профессор Тайлер называет среди веществ, которые могут оказывать такое воздействие на рыб, ингредиенты противозачаточных таблеток, моющие средства, косметику и некоторые виды пластмассы.

Ученый выяснил, что изменения коснулись примерно 20% обитающих в британских реках самцов рыб. Перемены касаются разных аспектов поведения.

"Исследования показали, что многие другие вещества, которые попадают в реки вместе с очищенной водой, влияют на поведение рыб. Например, лекарства-антидепрессанты снижают уровень их естественной боязливости, и это влияет на то, как они реагируют на хищников", - цитирует Би Би Си слова профессора.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:22
Ученые назвали самый полезный в мире овощ
23:22
Запуск Falcon 9 отменили за несколько минут до старта
22:26
Беженка из Сирии получила 91 балл за ЕГЭ по русскому
22:02
Фракция "Еш Атид" выдвинула вотум недоверия правительству
21:41
Эмманюэль Макрон решил отменить режим ЧП
21:24
9 послам ООН устроили экскурсию по Городу Давида
20:56
Бельгийские сепаратисты запретили шхиту
20:25
Страх Дери: Массовое "огиюривание" нелегалов реформистами
18:42
Закон о справедливой аренде утвержден к принятию Кнессетом
18:24
Башар Асад прекратил боевые действия на юге Сирии
18:21
Эрдоган: Турция построит собственный авианосец
17:57
Катар обвинил страны Залива в попытке переворота
17:24
Либерман: мы не будем извиняться за атаки на Сирию
17:02
Коби Перец просит помилования у президента Ривлина
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus