04.07 02:27 MIGnews.com

Вещества из канализации превращают рыб-самцов в самок

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Британские исследователи выявили удивительную реакцию рыб на химические вещества, которые в изобилии смываются в унитазы и раковины городских квартир, а затем попадают в реки.Специалисты установили, что "коктейль" из химикатов запускает в организме некоторых рыб мужского пола механизм, из-за которого они начинают вести себя как самки.В частности речь идет о пресноводных рыбах, как отмечает проводивший исследование профессор Чарльз Тайлер из Университета Эксетера на юге Англии.По его словам, самцы в реках Британии проявляют пониженный уровень агрессии, теряют способность к конкуренции и качество молок, а некоторые виды даже начинают метать икру.Профессор Тайлер называет среди веществ, которые могут оказывать такое воздействие на рыб, ингредиенты противозачаточных таблеток, моющие средства, косметику и некоторые виды пластмассы.Ученый выяснил, что изменения коснулись примерно 20% обитающих в британских реках самцов рыб. Перемены касаются разных аспектов поведения."Исследования показали, что многие другие вещества, которые попадают в реки вместе с очищенной водой, влияют на поведение рыб. Например, лекарства-антидепрессанты снижают уровень их естественной боязливости, и это влияет на то, как они реагируют на хищников", - цитирует Би Би Си слова профессора.