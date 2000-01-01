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Нобелевскую премию вручат за открытие гравитационных волн 03.10 13:48   MIGnews.com

Нобелевскую премию вручат за открытие гравитационных волн

Нобелевскую премию по физике в 2017 году получили американские ученые Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бариш за "решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн".

Вайсс, Торн и Бариш считались самыми главными претендентами на Нобелевскую премию по физике с момента объявления об обнаружении гравитационных волн в 2016 году коллаборациями LIGO и VIRGO.

11 февраля 2016 года ученые объявили, что удалось открыть гравитационные волны, которые образовались в результате слияния двух черных дыр общей массой в 53 Солнца.
Гравитационные волны – это рябь, или колебания, в ткани пространства-времени, которая искажает пространство и время вокруг себя, предсказана она была почти сто лет назад общей теорией относительности Альберта Эйнштейна.

Обнаружение гравитационных волн – это одно из величайших научных открытий последнего времени, оно, как отмечают ученые, может стать началом новой эры в астрономии.

Сумма денежного вознаграждения в 2017 году составит 9 миллионов шведских крон (1,12 миллиона долларов) на всех лауреатов премии по физике. Увеличение размера награды, которая обычно составляет около одного миллиона долларов (например, 8 миллионов шведских крон, или около 953 тысяч долларов, в 2016 году), произошло в результате укрепления финансовой устойчивости фонда.

По традиции, в Стокгольме (Швеция) 10 декабря 2017 года, в день смерти Альфреда Нобеля, состоится официальная церемония вручения премии. Награду лауреатам передаст король Швеции Карл XVI Густав.
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