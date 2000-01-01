Особенности выбора МФУ для домашнего использования
МФУ - это многофункциональное устройство, объединяющее в себе свойства принтера, сканера и ксерокса, без которого не обходятся будни практически ни одного школьника или студента. Распечатывание рефератов, сканирование лекционного материала и ксерокопия нужных страниц учебника отнимают слишком много времени, сил и материальных средств, если делать их вне дома. Но, имея на руках такое устройство, можно существенно упростить и удешевить свои трудовые будни. Приведенные ниже советы помогут быстро выбрать наиболее приемлемый и доступный по цене вариант.
Лазерный или струйный?
Это первый вопрос, с которым вы столкнетесь, выбирая МФУ. Лазерное устройство стоит дороже, чем струйный аналог. Выше будет стоимость и новых картриджей для струйного МФУ. Однако, выбрав лазерный вариант, вы получите высокое качество печати черно-белых документов, которые в большинстве случаев и распечатывают школьники и студенты. Более того, заполненного картриджа лазерного устройства хватает на более долгий период, чем струйного.
Купив струйный принтер, вы потратите меньше средств и получите возможность распечатывать цветные документы. Вот только качество печати будет ниже, да и заправлять картриджи придется чаще.
Если вы решили выбрать струйную модель, делайте выбор в пользу МФУ, имеющих 4 цвета печати (этого будет вполне достаточно для домашнего использования).
Если же ваш выбор падет на лазерный аналог, лучше выбирать черно-белую модель.
Выбор по параметрам
Также в процессе выбора МФУ обязательно обращайте внимание на общие параметры, от которых также будет зависеть качество работы устройства. В их числе:
1. Скорость печати. Если вам нужна высокая скорость печати - выбирайте показатель 30 листов в минуту. Однако такая модель будет стоить дороже. Поэтому для домашнего использования будет вполне достаточно модели со средними скоростными показателями - 20 листов в минуту.
2. Уровень шума. Данный показатель можно проверить, протестировав устройство прям в магазине еще до момента покупки.
3. Некоторые устройства могут печатать не только на стандартных бумажных листах, но и на этикетках, конвертах и некоторых других изделиях.
4. Сканирование. Для бытовых нужд будет вполне достаточно сканера с разрешением 600-1200 dpi. Для профессионального использования необходимо разрешение в 2400 dpi.