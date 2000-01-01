Виды, особенности и преимущества современных туалетных кабин
Туалетная кабина является оптимальным решения гигиенического вопроса во многих зонах. Независимо от того, дача это, территория для проведения загородного VIP-мероприятия или строительная площадка без наличия канализационных коммуникаций - биотуалет позволяет быстро и без лишних хлопот обеспечить присутствующих должными бытовыми условиями. Одними из наиболее востребованных изделий являются модели, изготовленные компанией ЭкоГрупп.
Преимущества современных туалетных кабин
Современные туалетные кабины обладают массой преимуществ, которые делают высокий спрос на данный вид товара вполне обоснованным. В их числе:
• Простота установки. Установка биотуалета не требует наличия канализационных стоков, фундамента и многих других сложных составляющих, необходимых для обустройства обычного санузла. При необходимости кабинка может быть установлена на выгребную яму или сточный люк. Для проведения монтажных работ будет достаточно поиска подходящего грузового транспорта.
• Разнообразие комплектаций. В линейке производителя можно найти как бюджетные варианты, так и дорогостоящие кабины, соответствующие высоким показателям комфорта.
• Отменные антивандальные показатели. Современные кабины оборудованы антивандальными запорными механизмами. Более того, материалы, из которых изготовлены изделия, также обладают повышенными показателями прочности. Поэтому такие кабины можно без проблем использовать как в местах с большой проходимостью людей, так и в загородных зонах.
• Простота обслуживания. Кабины легко моются, а требующие утилизации массы подлежат быстрому удалению за счет конструктивных особенностей биотуалета. Поэтому в такой кабине (при условии должного ухода) никогда не будет антисанитарии и неприятного запаха.
Виды кабинок
Современные туалетные кабины EcoGR отличаются вариантами комплектации:
1. Универсал. В комплектации такой модели петли для замка, крючок для одежды и внутренняя задвижка. Это наиболее бюджетный вариант изделия.
2. Эконом. В комплектации такой модели держатель для бумаги, крючок для одежды, сиденье с крышкой, а также внутренняя задвижка.
3. Люкс. Здесь, помимо стандартных комплектующих, также присутствует блок умывальника с ножной помпой, диспенсер для мыла, мягкое сиденье с крышкой и так далее.
Помимо этого в коллекции производителя также можно найти душевые кабины, разработанные для использования на дачных территориях, а также на строительных и промышленных объектах.
Связаться с производителем можно, используя следующие контакты:
Адрес: ООО «ЭкоГрупп» г.Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, под.3, офис 270, бизнес центр "Контакт"
Телефон: +7-495-506-06-73.