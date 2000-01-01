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IAI создал систему, распознающую придорожные бомбы издалека 04.08 10:05   MIGnews.com

IAI создал систему, распознающую придорожные бомбы издалека

Концерн Israel Aerospace Industries создал систему распознавания придорожных фугасов и мин на расстоянии нескольких десятков метров - до того, как военные оказываются в зоне опасности.



Система называется Counter Improvised Explosive Device and Mine Suite (CIMS) (Комплект противодействия минам и придорожным бомбам). Она создана для того, чтобы защищать патрули охраняюшие рутинные маршруты, дороги и приграничные зоны.

Система может быть установлена на различные транспортные средства - от Хаммеров и обычных джипов до танков и бронетранспортеров.

В состав CIMS входят радары с углом обзора 270 градусов и камеры, сканирующие окружающую местность. Система работает в любых погодных условиях, в том числе во время дождя, тумана или пылевых бурь.

Система, идентифицировав заряд, издает сигнал тревоги. После этого начинается тщательное изучение и анализ местности - на предмет наличия других зарядов. Создатели системы использовали технологию, подобную технологиям распознавания лица, применяемым в социальных сетях.

На рынке уже есть радары, способные распознавать взрывные устройства издалека - но до настоящего времени речь шла о стационарных, а не мобильных радарах.
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