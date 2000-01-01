04.10 19:26 MIGnews.com

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Chemistry is awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank & Richard Henderson. pic.twitter.com/RUZSnArJHO — The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 октября 2017 г.

Cryo-EM makes it possible to portray biomolecules after freezing them very fast (vitrification method) so its natural shape is preserved. pic.twitter.com/SXgeAVUk24 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 октября 2017 г.

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За изучение криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе, нобелевскую премию по химии 2017 года вручили ученым Жаку Дюбоше, Йоакиму Франку и Ричарду Хендерсону. Об этом завил Нобелевский комитет Королевской академии наук в Twitter.Благодаря этой технологии ученые после мгновенного замораживания молекулы могут изучать ее, не нарушая естественной формы.Криоэлектронная микроскопия - один из главных методов изучения особенностей клеток и молекул на сегодняшний день. Благодаря такому микроскопу ученые могут наблюдать за живыми биомолекулами и изучать трехмерные изображения белков в клетках.Этот метод исследования помог и другим ученым получить Нобелевскую премию. Так, в 2009 году за исследования структуры и функции рибосомы, считывающей информацию с ДНК и синтезирующей белки, премии по химии удостоились Векатраман Рамакришнан из Кембриджа, Томас Стайц из Йельского университета (США) и Ада Йонат из Института Вейцмана (Израиль).Также исследования, которые являются важными для основных процессов жизнедеятельности, ученые смогли провести, в частности благодаря криоэлектронной микроскопии.В этом году среди возможных лауреатов компания Clarivate Analytics называла российского ученого, ведущего научного сотрудника Института химической физики им. Н. Н. Семёнова РАН Геогрия Шульпина. Эта компания известна тем, что с 2002 года 43 раза верно предсказывала победителей, основывая свои предположения на индексе цитируемости.Награду вручат в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольмской филармонии. Кроме медали победитель получит 1,12 миллиона долларов.