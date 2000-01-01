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Лауреат Нобелевской премии по химии Жак Дюбоше. Фото: University of Lausanne 04.10 19:26   MIGnews.com

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии

За изучение криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе, нобелевскую премию по химии 2017 года вручили ученым Жаку Дюбоше, Йоакиму Франку и Ричарду Хендерсону. Об этом завил Нобелевский комитет Королевской академии наук в Twitter.




Благодаря этой технологии ученые после мгновенного замораживания молекулы могут изучать ее, не нарушая естественной формы.




Криоэлектронная микроскопия - один из главных методов изучения особенностей клеток и молекул на сегодняшний день. Благодаря такому микроскопу ученые могут наблюдать за живыми биомолекулами и изучать трехмерные изображения белков в клетках.Этот метод исследования помог и другим ученым получить Нобелевскую премию. Так, в 2009 году за исследования структуры и функции рибосомы, считывающей информацию с ДНК и синтезирующей белки, премии по химии удостоились Векатраман Рамакришнан из Кембриджа, Томас Стайц из Йельского университета (США) и Ада Йонат из Института Вейцмана (Израиль).

Также исследования, которые являются важными для основных процессов жизнедеятельности, ученые смогли провести, в частности благодаря криоэлектронной микроскопии.

В этом году среди возможных лауреатов компания Clarivate Analytics называла российского ученого, ведущего научного сотрудника Института химической физики им. Н. Н. Семёнова РАН Геогрия Шульпина. Эта компания известна тем, что с 2002 года 43 раза верно предсказывала победителей, основывая свои предположения на индексе цитируемости.

Награду вручат в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря в Стокгольмской филармонии. Кроме медали победитель получит 1,12 миллиона долларов.
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